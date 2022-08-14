Происшествия

Попал в водоворот: в Волгограде у «Гасителя» нашли тело утонувшего 17-летнего юноши

Происшествия 14.08.2022 18:14
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14.08.2022 18:14



Сегодня, 14 августа, водолазы подняли со дна Волги тело 17-летнего подростка, который утонул на глазах друзей в районе памятника «Гаситель» в Волгограде.
- Погибшего нашли. Его поиски длились 2,5 часа, - сообщил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров.
По его словам, следов насильственной смерти на теле юноши нет. По предварительным данным, он утонул. Это подтверждают и очевидцы трагедии.
На данный момент известно, что молодой человек, который приехал в Волгоград из Москвы к бабушке, был с друзьями. Юноша прыгнул в воду и попал в водоворот, потерял координацию. У него началась паника. Друзья кинулись на помощь, но подросток нырнул и больше на поверхность не всплыл. 

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