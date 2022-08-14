В Волгограде у «Гасителя» утонул 17-летний юноша из Москвы

Происшествия 14.08.2022 15:56
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14.08.2022 15:56
Несчастный случай произошел сегодня, 14 августа, в Центральном районе Волгограда на Волге вблизи «Гасителя» - памятника волжским речникам.
- У «Гасителя» утонул 17-летний юноша. Пока его тело не обнаружено. Ищут, - сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
Известно, что молодой человек приехал из Москвы в Волгоград в гости к бабушке.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, что сегодня также стало известно о гибели в пруду в Дзержиснком районе Волгограда 50-летнего мужчины. Он решил переплыть водоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и утонул.
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