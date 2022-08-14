Происшествия

В Волгограде при попытке переплыть пруд утонул мужчина

Происшествия 14.08.2022 13:46
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14.08.2022 13:46



Трагедия произошла на пруду, расположенном в 70 метрах от проезда Дорожников в Дзержинском районе Волгограда.
- При попытке переплыть водоем в состоянии алкогольного опьянения утонул мужчина 1972 года рождения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Телесных повреждений на теле 50-летнего мужчины нет. По предварительным данным, причиной его смерти стало утопление.
Напомним, что аналогичный случай произошел несколько дней назад в селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. Там при попытке переплыть реку утонула 50-летняя женщина. Она также пошла в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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