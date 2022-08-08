Происшествия

Под Волгоградом женщина утонула при попытке переплыть реку

Происшествия 08.08.2022 13:44
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08.08.2022 13:44


В селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области обнаружили тело 50-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102», тело нашли в воде в 200 метрах от дома № 1 по улице Мостовой. 

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. 

Известно, что женщина в состоянии алкогольного опьянения утром 7 августа пришла одна купаться на речку. Погибшая попыталась переплыть на другой берег и утонула. Тело в ход поисковых работ обнаружили водолазы на другом берегу. 

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