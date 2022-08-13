





Волгоградка Валентина Ермолаева обвиняет своего бывшего супруга, Сергея Кутыркина, в похищении их общего сына – 7-летнего Романа. Драматические события, в деталях которых предстоит разобраться компетентным органам, произошли 4 августа около дома по ул. Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда и попали на кадры видеонаблюдения. – Со своим супругом мы развелись в 2021 году, - рассказывает женщина. – Он старше меня на 11 лет. У нас двое детей – 14-летний Никита и 7-летний Роман. Поводом для развода послужили постоянные оскорбления и избиения со стороны бывшего мужа. Несколько раз мне пришлось обращаться к врачам после этого. Так, он поднял на меня руку 4 января 2020 года – я обратилась в больницу имени Фишера, где мне поставили диагноз – ЗЧМТ и сотрясение мозга. Потом то же самое повторилось 7 апреля 2021 года – после этого я потеряла сознание. В больнице №25 мне сделали МРТ и также диагностировали сотрясение головного мозга. Я долго терпела ради детей, но всему наступает конец. Ссоры и конфликты не прекращались. Он не давал мне никогда права голоса, мог унизить при детях, обозвать за то, что не вытерла вовремя пыль. Бывший муж все время меня ревновал, мне приходилось все время отбиваться от его нелепых подозрений. Ему невозможно было угодить, он относился ко мне как к прислуге. Иногда мне казалось, что он так издевается надо мной только потому, что у меня было хорошее образование, хорошая работа.



Но больше всего ее тревожило то обстоятельство, что Сергей, как она утверждает, стал настраивать против нее старшего сына. – Никита попал под его влияние, стал отдаляться от меня, стал пропускать тренировки в спортивной секции, - рассказывает Валентина. – Я всегда боялась навредить ребенку, берегла его психику, старалась не говорить плохо про его отца, мы даже вместе с Никитой ходили к психологу. Но, когда мое терпение закончилось, и я подала на развод, старший сын сказал, что хочет жить с отцом. Мне было очень тяжело это принять, но ради того, чтобы у мальчика не было очередного стресса из-за наших разборок, я подчинилась этому выбору, о чем я сейчас, конечно, очень жалею. Жалею еще и потому, что надо было еще тогда обращаться в суд и решать наши проблемы именно в суде. По словам женщины, от Сергея она ушла с пакетиками вещей. – Было очень сложно начинать все сначала, но я купила квартиру по ипотеке, зарегистрировалась как самозанятая, открыла свой маникюрный кабинет, – делится Валентина. – Конечно, лишних денег не было, а его отец подкупал детей – покупал им дорогую технику, другие подарки. Старший Никита сначала подолгу жил у Сергея, а потом переехал к нему. Сергей даже не разрешал, чтобы я перечисляла ему деньги на карточку. Я плакала, спрашивала, сынок, почему ты со мной так? При этом Сергей постоянно угрожал, что и младшего у меня заберет.

Роман ходил в садик.

– Я его водила на разные кружки, занималась с сыном без конца, входила в родительский комитет в детсаду, я считаю себя хорошей мамой, это подтвердят и все, кто меня знает, – говорит Валентина. – Ему идти в первый класс, я собиралась устроить его в школу рядом с нашим домом, нам двух врачей осталось пройти. Но Сергей обманом забрал его медкнижку, он уже тогда собирался устроить его в другую школу. Но я до конца не верила, что он пойдет на такое и похитит младшего ребенка.

После развода, утверждает женщина, она не препятствовала общению младшего сына с бывшим мужем.

– Он часто забирал Романа, хотя ребенок после этого был дерганым, нервным, но опять же, я не запрещала им видеться, но несколько раз мне приходилось возвращать младшего сына с помощью госорганов, – продолжает Валентина. – Я просила Сергея спокойно поговорить и решить все спорные вопросы, тем более, что Никита и Роман крепко привязаны друг к другу, они не могут друг без друга, но в ответ слышала одно – «Раз ушла, я тебя растопчу и раздавлю!». И эти угрозы он воплотил в жизнь.







Вечером 4 августа Валентина находилась со своей мамой и младшим сыном в квартире ее мамы.

– Мы готовили ужин, когда услышали шум в квартире, – плача, вспоминает женщина. – Выскочили в коридор и увидели там моего бывшего супруга и старшего сына Никиту. Сергей схватил Романа, а когда я пыталась ему помешать, он ударил меня ногой и рукой. Причем в руке у него было что-то металлическое. Экспертиза зафиксировала потом у меня побои и кровоподтеки.

По словам Валентины, ее бывший супруг с младшим сыном выбежали из подъезда, где Сергей передал мальчика Никите, который закрылся с братом в машине.

– Я тут же кинулась за ними следом, – рассказывает женщина. – Но Сергей меня перехватил, пытался удерживать, схватив за шею. Все это зафиксировала видеокамера, у меня есть свидетели – мама и соседи. Когда бывший муж меня отпустил, я просила, умоляла, чтобы Никита открыл машину, но сына мне никто не отдал. Я не давала уехать машине, а моя мама вызвала полицию.



Однако, по утверждению Валентины, оперативно-следственная группа на место происшествия не прибыла. Приехавшие сотрудники полиции, в том числе, вероятно, женщина из ПДН, по ее словам, отнеслись формально к произошедшему.

– Ребенка мне не вернули, хотя он жил со мной, в квартире были все его вещи, кроме того, на мне были синяки, но мне даже не сказали, что нужно пройти экспертизу, – рассказывает женщина свою версию случившегося. – Сотрудница полиции дружески побеседовала с моим бывшим мужем, даже не заглянула в машину, чтобы убедиться, что с Романом все в порядке, хотя я говорила, что ребенок получил телесные повреждения во время похищения, а потом Сергею спокойно дали уехать. При этом мой бывший муж незаконно проник в квартиру, о чем я сообщила, но никто не снял отпечатки пальцев, не исследовали замок, каким способом он это сделал. Только потом, когда сестра написала заявление о незаконном проникновении в квартиру, приехала опергруппа. Я не виню Никиту, да и как можно винить в чем-то подростка? – говорит женщина. – Он находился под влиянием отца и выполнял его приказы. А вот Сергей, я считаю, должен ответить за все, что он сделал.

Нам удалось побеседовать с Сергеем Кутыркиным, бывшим мужем Валентины, который заявил, что не совершал ничего противозаконного, а поступил так, потому что у него, по его словам, не было другого выхода.

– Она не давала поговорить с младшим сыном две недели, связи с ним не было, – утверждает мужчина. – Не считаю ее матерью, и дети не хотят с ней жить, это их решение.



На вопрос, что недостойного совершала Валентина, и считает ли Сергей, что 7-летний ребенок может решить, с кем ему лучше жить, мужчина ответил следующее:

– Она до полночи бегала за мной со скалкой, когда мы приходили из гостей, с ней невозможно было жить, и вообще, я не хочу эту грязь поднимать, – заявил Сергей. – А Роман не хочет с ней даже сейчас по телефону разговаривать. Со мной детям будет лучше. Она с ними не занималась, а я веду активный образ жизни, всегда с собой беру везде детей.







По словам Сергея, в квартиру он не вламывался, а младшего Романа забрал его старший сын.

– Я даже в квартиру не входил, никого не бил, на улице никого не душил, – заявил мужчина. – Не скрываю, что я хочу, чтобы дети жили со мной. Запрещать встречаться с матерью я не собираюсь. Мы готовим заявление в суд, но какие будут требования, я вам не скажу.

Между тем, Валентина обратилась в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям ее бывшего супруга.

– Я написала заявление в СК по поводу похищения ребенка с вовлечением в совершении тяжкого преступления несовершеннолетнего и в связи с незаконным проникновением в жилище, – рассказала женщина. – Также я обратилась в полицию по факту нанесения мне телесных повреждений и по факту самоуправства. Так как я считаю, что правоохранители не дали должную оценку случившемуся, написала еще заявление в МВД РФ. Ну и этот вопрос мы также будем решать в гражданском суде.

Адвокат Валентины Антон Гетманенко считает, что произошедшее было четко спланировано Сергеем Кутыркиным.

– Он даже старшего сына специально привлек, так как он по возрасту вообще не подлежит уголовной ответственности, – считает юрист. – Мы будем доказывать, что это не семейный конфликт, а заранее спланированные действия. Проникнув в квартиру, Сергей Кутыркин ничего не выяснял и ни с кем не разговаривал, он изначально собирался схватить ребенка и скрыться. Есть еще один момент – был ли заведен автомобиль Кутыркина, когда там находились дети? Если нет, то мужчине можно вменить оставление детей в опасности. На улице была 40-градусная жара. Дети могли просто погибнуть в закрытой машине. Пока ждали машину, пока полицейские собирали объяснения, несколько часов дети подвергались опасности.





По его словам, в подобной ситуации Валентина имела полное право разбить стекло машины и нанести любой ущерб, чтобы вызволить детей из закрытого авто.

– И закон бы был на ее стороне, потому что не являются наказуемыми действия, совершенные при задержании преступника, – уверен юрист.

В любом случае, сына Валентине никто пока не вернул и, судя по позиции ее бывшего супруга, и не собирается. Экс-супруги, вероятно, встретятся скоро в суде, а правоохранительные органы определятся с оценкой произошедшего. За этим и будет следить ИА «Высота 102».



