Экономика

ВТБ снижает ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса

Экономика 12.08.2022 10:36 Новости компаний
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12.08.2022 10:36 Новости компаний


Вслед за корректировкой ключевой ставки Банком России ВТБ снижает ценовые параметры по стандартной линейке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели смогут оформить базовые кредитные продукты по ставке от 11% годовых.

Банк предлагает собственные кредитные продукты для представителей среднего и малого бизнеса на различные сроки и цели, включая пополнение оборотных средств, капитальные вложения и рефинансирование ранее оформленных обязательств в других банках. Предприниматели могут подать заявку на кредит дистанционно, в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. 

-Одна из наших стратегических задач – повышение доступности финансирования предпринимательства. Вслед за стабилизацией экономической ситуации, снижением инфляционных темпов и продолжающимся трендом понижения ключевой ставки ЦБ РФ мы приняли решение дополнительно поддержать средний и малый бизнес. Новые ставки от 11% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей и позволят бизнесу, сэкономив в текущей ситуации на кредитных платежах, продолжить реализацию своих планов, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Также в линейке ВТБ представлены экспресс-кредиты на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет на любые бизнес-цели без дополнительных документов и залогового обеспечения. Решение по кредиту клиент получит в течение пяти минут. Заявку можно подать онлайн на сайте банка.

Наряду с собственными кредитными решениями ВТБ предлагает широкий выбор кредитов с государственной поддержкой по льготным процентным ставкам от 1% годовых во всех регионах присутствия банка. Обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам кредитования принимаются на сайте банка, в контакт-центре и офисах ВТБ.

ВТБ – один из лидеров по кредитованию сегмента среднего и малого бизнеса. По итогам первого полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 трлн рублей. В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 млрд рублей.

 

 

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