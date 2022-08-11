Вспышка АЧС произошла в 190 км от Волгограда









Сегодня, 11 августа, очаг африканской чумы свиней обнаружен в городе Котельниково, который расположен в 190 км к юго-западу от Волгограда.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, положительный результат на АЧС получен при исследовании в ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» проб патологического материала от домашних свиней, находящихся на территории личного подсобного хозяйства в Котельниково.

- Проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, - сообщили в ведомстве.

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