На правом берегу Дона у волгоградских фермеров массово изымают свиней

В Волгоградской области у жителей станицы Кременской Клетского района массово изымают свиней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте администрации региона 5 августа, животных планируют истребить из-за вспышки АЧС в населенном пункте.
Согласно документу, свиньи, а также продукты убоя будут изъяты на территории радиусом 5 километров от очага АЧС по правому берегу Дона. Исключения составят только территории, имеющие высокий статус защиты, и предприятия по убою и переработке свиней или оборудованные под эти цели цеха.
Комитету сельского хозяйства поручено произвести возмещение ущерба жителям и юридическим лицам, у которых изымут животных, за счет средств из областного бюджета.
Мероприятия организованы в Клетском районе с 3 августа.
Напомним, ранее информагентство со ссылкой на администрацию Волгоградской области сообщало о вспышке АЧС в указанном районе. Очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории одного из частных подворий.
– Изъятие животных проводится в рамках обязательных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции. В область карантина не попадают другие населённые пункты, – уточнили в администрации региона сегодня.