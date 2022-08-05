На правом берегу Дона у волгоградских фермеров массово изымают свиней

В Волгоградской области у жителей станицы Кременской Клетского района массово изымают свиней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте администрации региона 5 августа, животных планируют истребить из-за вспышки АЧС в населенном пункте.

Согласно документу, свиньи, а также продукты убоя будут изъяты на территории радиусом 5 километров от очага АЧС по правому берегу Дона. Исключения составят только территории, имеющие высокий статус защиты, и предприятия по убою и переработке свиней или оборудованные под эти цели цеха.

Комитету сельского хозяйства поручено произвести возмещение ущерба жителям и юридическим лицам, у которых изымут животных, за счет средств из областного бюджета.

Мероприятия организованы в Клетском районе с 3 августа.

Напомним, ранее информагентство со ссылкой на администрацию Волгоградской области сообщало о вспышке АЧС в указанном районе. Очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории одного из частных подворий.

– Изъятие животных проводится в рамках обязательных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции. В область карантина не попадают другие населённые пункты, – уточнили в администрации региона сегодня.