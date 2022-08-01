Происшествия

В Волгоградской области ликвидируют очаг африканской чумы свиней

Происшествия 01.08.2022 15:50
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01.08.2022 15:50



В Клетском районе Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, специалистами принимаются все необходимые меры для недопущения распространения АЧС.  

Наличие вируса африканской чумы свиней в тушах пяти животных выявлено по итогам лабораторных исследований. Все особи содержались в личном подсобном хозяйстве в станице Кременской. 

– Специалистами проводится комплекс мероприятий для локализации инфекции и предотвращения её дальнейшего распространения, – прокомментировали ситуацию в обладмине. – Вирус не опасен для человека, но крайне заразен для животных. 

Добавим, что количество случаев АЧС на территории Волгоградской области по сравнению с прошлым годом снизилось.  Так, в 2021 году было выявлено четыре очага, в текущем зафиксировано два. 

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