В Волгоградской области у реки нашли труп мужчины

В Иловлинском районе Волгоградской области на правом берегу реки Дон обнаружено тело мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли в 14 километрах вниз по течению от хутора Нижнегерасимовского.

— Обнаружен труп 47-летнего мужчины, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — При жизни страдал от заболевания сердца.

Известно, что погибший — житель Волгограда. На теле отсутствовали повреждения характерные для насильственной смерти.

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

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