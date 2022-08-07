В Ворошиловском районе Волгограда 6 августа около 15.10 произошло ДТП на перекрестке у площади Советской с участием двух автомобилей. Сообщается о пострадавшей женщине. Момент аварии, как сообщает ИА «Высота 102», попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительной информации, 43-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, двигался со стороны улицы Баррикадной в направлении улицы Козловской, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При повороте налево напротив дома № 22 по улице Рабоче-Крестьянской водитель не предоставил преимущество в движении автомашине Nissan Juke, в результате чего произошло столкновение.

По уточненным данным областного главка МВД, в дорожном происшествии получила травмы 40-летняя пассажирка автомашины LADA Largus. Женщину доставили в больницу.





На кадрах видно, что от удара автомобиль LADA Largus отбросило в столб. Пострадавшую женщину на носилках забрал экипаж скорой помощи.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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