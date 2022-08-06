Под Волгоградом погиб мужчина, спрыгнув с моста

Происшествия 06.08.2022 12:13
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06.08.2022 12:13
В Волгоградской области погиб 30-летний местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчина прыгнул с Бородинского моста в городе Камышине и утонул.
Тело погибшего накануне спасатели подняли с 12-метровой глубины.
С какой целью мужчина совершил опасный прыжок – ради развлечения или чего-то еще – неизвестно.
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