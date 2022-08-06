







Муниципальные службы сегодня утром, 6 августа, вынуждены были остановить работу фонтана в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе из-за действия вандалов.

- В ходе планового обслуживания специалисты обнаружили, что неизвестные лица вылили в чашу несколько флаконов пены для ванн - тюбики из-под средства валялись неподалеку. В результате пена забила систему фильтрации гидротехнического сооружения, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.













Обслуживающей организации предстоит провести откачку всей воды, прочистить системы фильтров и чашу, при необходимости отрегулировать форсунки, после чего заново наполнить фонтан чистой водой. Запущено в работу гидротехническое сооружение будет не ранее следующей недели.

Напомним, на днях очищать от мусора пришлось и фонтан в Ворошиловском районе – его работа была нарушена из-за забившейся бытовым мусором системы фильтрации и форсунок. Ранее из-за аналогичных проблем приостанавливали работу гидротехнические сооружения и в других районах города.

Муниципалитет просит волгоградцев бережно относиться к объектам городского благоустройства.

А для всех любителей пенных вечеринок администрация сообщает, что официальная, безопасная для участников и безвредная для муниципального имущества вечеринка состоится уже сегодня вечером - в 18:00 на верхней террасе Центральной набережной под музыку кавер-группы «Дежавю».

Фото: администрации Волгограда