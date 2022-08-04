Фонтан в сквере Казанского кафедрального собора снова заработал после того, как систему фильтрации очистили от мусора и других предметов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в ходе обследования форсунок выяснилось, что значительная их часть не функционирует из-за скопившегося хлама.

Специалистам пришлось произвести частичный разбор элементов фонтана, из которых достали неожиданные предметы: коктейльные соломинки, фрагменты кофейных палочек, жевательную резинку и даже нижнее белье.

Администрация Ворошиловского района призывает волгоградцев бережно относиться к общегородскому имуществу, не использовать фонтаны в качестве мусоросборников – для бытовых отходов во всех парках и скверах установлены специальные урны.

Помимо водного сооружения около Казанского Кафедрального собора в Ворошиловском районе функционируют фонтаны на пл. Советской, в сквере «Сказка» по ул. Рабоче-Крестьянская,40 и в сквере «Академический» на пересечении улиц Академическая и Ковровская, напомнили в мэрии.

В ближайшее время на водных объектах обновят системы фильтрации и установят новые декоративные насадки для струй. Уже определен подрядчик, который выполнит эти работы.

Напомним, после запуска обслуживание объектов проводится работниками районной коммунальной службы. В случае фиксации технологических нарушений на объектах специалисты оперативно устраняют их. Аналогичный перечень работ выполняется и на других фонтанах города.