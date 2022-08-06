Поезд из Кисловодска потерял скорость в Волгоградской области









Пассажирский поезд №446 сообщением Кисловодск-Екатеринбург выбился из графика и задержался в Волгоградской области по техническим причинам.

Как сообщили в Приволжской железной дороге, 5 августа на перегоне Вознесенский – Чернышков Волгоградского региона Приволжской железной дороги в 15:17 (мск) по техническим причинам была ограничена скорость пассажирского поезда №446. Замену локомотива произвели на станции Суровикино. Ожидаемое время задержки составило около 2 часов.

- Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для ввода поезда в действующий график движения, - сообщили в компании.



