Расследования

На Экосовете обсудили будущее крупных рек Волгоградской области

Расследования 05.08.2022 19:24
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05.08.2022 19:24


В Волгограде сегодня, 5 августа, состоялось очередное заседание Экологического совета при Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102», под председательством главы совета и депутата Ирины Соловьевой участники рассмотрели жалобы жителей региона, а главной темой обсуждения стал комплекс мер по предстоящей расчистке реки Иловля. 

Как напомнила  Ирина Соловьева, старт работ по расчистке Иловли намечен на конец 2022 года. Полностью освободить проблемные участки в Камышинском, Иловлинском и Ольховском районах от ила, мусора и сухих веток планируют в 2024 году. До конца 2022 года также должны быть завершены инженерные изыскания и подготовка проектную документации по расчистке реки Медведица, старт самих работ намечен на 2023 год.

По словам Ирины Соловьевой, Экосовет совместно с профильными структурами администрации региона, муниципалитетами и общественностью на постоянной основе курирует ход мероприятий по расчистке рек на всех этапах, вплоть до полного завершения работ, а также проводит разъяснительную работу с населением.

Важно максимально информировать граждан о том, что делается для оздоровления рек, насколько это важно и необходимо для развития водохозяйственного комплекса, сохранения природных богатств и экосистемы всего Донского бассейна. Муниципалитетам стоит  заблаговременно подумать о создании рабочих групп, которые будут отслеживать ситуацию, осуществлять общественный контроль, – считает Ирина Соловьева. 

Одновременно, уверена Соловьева, гражданам и сельхозпроизводителям нелишним будет напомнить о необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства. В будущем это поможет предотвратить негативное воздействие на водные объекты. И прежде всего речь идет о распашке земель в прибрежных и водоохранных зонах, что нередко приводит к заиливанию родников. Случается, что жители региона возводят самовольные руслоперегораживающие сооружения, а также производят сброс неочищенных стоков.

Руководителям муниципалитетов уже было рекомендовано провести мониторинг водных объектов на местах. Сделать это нужно до того, как начнется реализация проектов по оздоровлению рек, – подчеркнула депутат. – Хочу также напомнить, что в районах, где будут проводиться работы по расчистке Иловли, расположены пойменные озера, которые входят в состав реки, не забывайте и о них. Давайте наведем порядок на своих территориях, ведь это наша земля, она является достоянием каждого жителя, достоянием всей страны.

Зашла речь в ходе заседания Экологического совета также о восстановлении рек Донского бассейна. Инициатива Волгоградской области о разработке комплексной стратегии по сохранению и оздоровлению экосистемы Дона и Цимлянского водохранилища, предложенная губернатором Андреем Бочаровым, получила поддержку всех субъектов Донского бассейна и была одобрена президентом России и правительством РФ. Предложения вошли в «дорожную карту», рассчитанную до 2030 года, которая была утверждена Правительством России.

Как сообщил в своем выступлении глава облкомприроды Алексей Сивокоз, в соответствии с планом мероприятий в этом году проводится масштабная работа по инвентаризации 23 водных объектов на территории Волгоградской области. Уже обследованы 18 участков Донского бассейна в Михайловке, а также в Урюпинском, Руднянском, Еланском, Суровикинском и  Чернышковском муниципальных районах. До конца 2022 года эта работа будет завершена. Следующим этапом станет утверждение перечня участков рек, проекты по расчистке которых будут предложены для включения в федеральную программу.

Отдельно участники заседания рассмотрели обращения жителей Волгоградской области. Так, волгоградцы жаловались в Экосовет на загрязнение рек сточными водами коммунального предприятия, заиливание реки из-за самовольно построенной дамбы, гибель птиц после обработки сельхозугодий агрохимикатами, загрязнение воздуха и сброс стоков на почву одного из заводов в Волгограде, расположенного недалеко от жилого массива. 

Подобные сигналы никогда не остаются без внимания. Мы берем их на контроль и тщательно прорабатываем. По ряду обращений уже в ближайшее время Экосовет планирует выехать на места, чтобы детально изучить ситуацию, – прокомментировала председатель Экологического совета при Волгоградской областной думе.

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