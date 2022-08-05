Жители Волгограда вечером 5 августа массово обращаются в редакцию ИА "Высота 102" с сообщениями о сильном пожаре в городе волжском. По словам читателей информагентства, дым, поднявшийся на десятки метров в высоту, видно даже в Дзержинском районе. В ГУ МЧС России по Волгоградской области успокаивают горожан, сообщая о несущественном возгорании.

– В Волжском что-то очень сильно горит. Видно дым даже из окна дома на Семи ветрах, – пишут читатели, прикладывая в подтверждение фото.





Также о возгорании сигнализируют волгоградские автомобилисты.

– Что-то сильно горит в Волжском напротив поселка Металлургов, – информируют волгоградцы.





В главном управлении МЧС России по Волгоградской области на запрос информагентства пояснили, что причина тревог - возгорание сухой растительности.

– В городе Волжском в настоящее время пожарные расчеты ликвидируют возгорание на открытой территории, – сообщили в пресс-службе главка МЧС. – Угрозы нет. Площадь возгорания небольшая.

При этом, отметим, читатели ИА «Высота 102» присылают фото пожарной техники, которая в этим минуты, судя по всему, следует на подмогу к месту пожара.

Фото: читатели ИА «Высота 102»