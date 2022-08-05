В Волгограде на взятке за курсовую попалась преподаватель техникума

Происшествия 05.08.2022 12:03
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05.08.2022 12:03
Преподавателя Волгоградского техникума железнодорожного транспорта подозревают в получении взятки от студента за курсовую работу. Как сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающим 10 000 рублей). Санкция статьи предусматривает до 1 года лишения свободы.
- В ходе процессуальной проверки установлено, что подозреваемая в марте 2022 года получила от студента учебного заведения взятку в виде денег в сумме 4 000 рублей путем перечисления на ее банковскую карту за изготовление от имени студента курсовой работы и внесение в зачетную ведомость заведомо ложных сведений о сдаче им указанной работы, - сообщили в надзорном ведомстве.
После этого, как выяснили в прокуратуре, преподаватель без проверки знаний студента поставила ему зачет и выставила положительную оценку за курсовую.
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