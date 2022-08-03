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В Сурском сквере Волгограда вместо памятника-куба установят уникальную композицию

Главное 03.08.2022 14:40
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03.08.2022 14:40

В Волгограде специалисты центра «ВЯЗ» 3 августа объявили о завершении работы над концепцией благоустройства Сурского сквера в Центральном районе. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель муниципального учреждения Дмитрий Селивохин, окончательный вариант будет представлен на Градостроительном совете. 

– При разработке сквера специалисты учитывали существующую планировку, зеленый фонд, который произрастает в данном месте отдыха, а также опирались на мнение жителей, – сообщают в «ВЯЗе». – По структуре Сурский сквер будет регулярным, пешеходные тропы будут пронизывать всю прогулочную зону и встречаться в единой точке – в центре, где будет расположена небольшая площадь. По всей территории отдыха будут установлены лавочки и урны в тени деревьев. 


Вместо "грузного" памятника в центре сквера установят другую композицию

Напомним, что весной 2021 года концепция благоустройства Сурского сквера живо обсуждалась чиновниками и общественниками на совместных заседаниях. В апреле прошлого года «ВЯЗ» уже презентовал проект, доминантой которого называли памятник строителям. 

– В ходе разработки концепции благоустройства Сурского сквера, было принято решение основной точкой и местом притяжения данной территории сделать памятник, посвященный строителям, – сообщали, в частности, архитекторы центра «ВЯЗ». – По задумке, он будет размещен в самом центре прогулочной зоны и весь сценарный план парка будет разворачиваться вокруг него. Крестоообразная пешеходная сеть сквера будет приводить прямо к памятному знаку, создавая эффектные ракурсы. Сам памятник выполнен в виде узорчатого куба, рассчитанного на восприятие с разных точек.

Сегодня  руководитель «ВЯЗа» Дмитрий Селивохин уточнил в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», что концепция, которую он планирует представить на Градостроительном совете, основана на прошлогодних разработках. Однако в прежний проект внесены коррективы. Так, например, детскую зону в сквере урбанисты предлагают модернизировать и огородить живой изгородью.


Пока что именно будет вместо куба неизвестно

Как стало известно информагентству, изменения коснутся и доминанты сквера – памятника строителям. Устанавливать в центре общественного пространства громоздкий куб уже не планируют, однако от идеи увековечить память строителей разработчики проекта не отступили. 

По информации ИА «Высота 102», в Сурском сквере появится тематическая скульптурная композиция, над проектированием которой в эти дни трудится известный волгоградский скульптор, Заслуженный художник России Сергей Щербаков. Подробности о том, как именно будет выглядеть доминанта общественного пространства, пока не раскрываются, однако известно, что озвучены они будут уже у ближайшее время. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области 26 июля провел выездное совещание в Сурском сквере и ознакомился с проектом его благоустройства. Ранее Андрей Бочаров встречался с Сергеем Щербаковым. В ходе встречи, проходившей в мастерской художника, глава региона предложил Щербакову подключиться к формированию концепции преображения Сурского сквера.

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