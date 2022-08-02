В Волгограде ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Происшествия 02.08.2022 15:03
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02.08.2022 15:03
В Волгограде организованы поиски мужчины, который пропал накануне, 1 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», 62-летний Сергей Иванович Бабичев может находиться в любом районе города.
Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Одежда: серо-синяя рубашка с длинным рукавом, темно-синие джинсы, черные ботинки на шнурках.
Всем, кому известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89061679444 – Наталья.
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