В Волгограде экстренно эвакуируют воспитанников детсадов и судей

В Волгограде сегодня, 2 августа, очередные сообщения с угрозами поступили руководителям детских садов и судов. Как стало известно ИА «Высота 102», в учреждениях, первыми получивших угрозы, в настоящее время уже проводятся проверки.

– Проезжали минут 10 назад мимо Дзержинского районного суда, стоит полиция, кинологи с собаками вошли в здание. Сотрудники переминаются с ноги на ногу у входа, – сообщили читатели информагентства утром 2 августа.

Многие волгоградцы уже успели получить сообщения из детских садов с просьбой забрать детей как можно скорее.

– Только пришли на работу – и такие сообщения разлетелись по родительским чатам, – рассказывают волгоградцы. – В итоге весь рабочий день насмарку. Куда детей-то девать?

В экстренных службах ИА «Высота 102» подтвердили информацию о поступивших угрозах. Сообщается, что руководители организаций, действуя согласно инструкциям, просят покинуть здания персонал и посетителей. Все тревожные сообщения отрабатывают сотрудники правоохранительных органов.