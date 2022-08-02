Расследования

В Волгограде экстренно эвакуируют воспитанников детсадов и судей

Расследования 02.08.2022 10:28
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02.08.2022 10:28


В Волгограде сегодня, 2 августа, очередные сообщения с угрозами поступили руководителям детских садов и судов.  Как стало известно ИА «Высота 102», в учреждениях, первыми получивших угрозы, в настоящее время уже проводятся проверки. 

– Проезжали минут 10 назад мимо Дзержинского районного суда, стоит полиция, кинологи с собаками вошли в здание. Сотрудники переминаются с ноги на ногу у входа, – сообщили читатели информагентства утром 2 августа. 

Многие волгоградцы уже успели получить сообщения из детских садов с просьбой забрать детей как можно скорее.

– Только пришли на работу – и такие сообщения разлетелись по родительским чатам, – рассказывают волгоградцы. – В итоге весь рабочий день насмарку. Куда детей-то девать? 

В экстренных службах ИА «Высота 102» подтвердили информацию о поступивших угрозах. Сообщается, что руководители организаций, действуя согласно инструкциям, просят покинуть здания персонал и посетителей. Все тревожные сообщения отрабатывают сотрудники правоохранительных органов. 

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