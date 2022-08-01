







Волгоградские водители предупреждают об опасной дорожной ситуации, которая сложилась из-за неработающего светофора на пересечении улиц Кубанская и Рокоссовского в Волгограде.

- Водители не могут никуда повернуть с улицы Кубанская на Второй продольной, так как не работает светофор. Можно сказать, что все едут на свой страх и риск, так как водители мчатся по улице Рокоссовского. Догадаться остановиться, к сожалению, получается не у всех, - сообщили автомобилисты ИА «Высота 102».

Волгоградцы просят всех, кто за рулем, быть внимательными на этом участке дороги, чтобы не попасть в аварию.

Фото: читатели ИА «Высота 102»



