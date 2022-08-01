Происшествия

«Едут на свой страх и риск»: на оживленном перекрестке в Волгограде отключились светофоры

Происшествия 01.08.2022 20:58
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01.08.2022 20:58



Волгоградские водители предупреждают об опасной дорожной ситуации, которая сложилась из-за неработающего светофора на пересечении улиц Кубанская и Рокоссовского в Волгограде.
- Водители не могут никуда повернуть с улицы Кубанская на Второй продольной, так как не работает светофор. Можно сказать, что все едут на свой страх и риск, так как водители мчатся по улице Рокоссовского. Догадаться остановиться, к сожалению, получается не у всех, -  сообщили автомобилисты ИА «Высота 102».
Волгоградцы просят всех, кто за рулем, быть внимательными на этом участке дороги, чтобы не попасть в аварию.
Фото: читатели ИА «Высота 102»

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