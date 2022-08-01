В Волгограде вечером 31 июля двое мужчин были доставлены в больницу № 25 в результате дорожно-транспортных происшествий. Как стало известно ИА «Высота 102», оба пострадали во время неосторожной езды на электросамокатах. Один из них получил тяжелую травму головы.

Со сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, первый вызов поступил накануне на улицу Коммунистическую в Центральном районе. Там помощь потребовалась 27-летнему волгоградцу.

– Мужчина во время езды на электросамокате упал и тяжело травмировался. Доставляли в больницу с предварительным диагнозом «перелом основания свода черепа, закрытая черепно-мозговая травма», – сообщили в экстренных службах.

Второго электросамокатчика пришлось эвакуировать в больницу уже из Ворошиловского района – с улицы Рабоче-Крестьянской. 24-летний волгоградец также не удержался на данном транспортном средстве, в результате чего получил травмы.

– Мужчины, пострадавшие в ДТП, находятся в настоящее время в нейрохирургическом отделении, – прокомментировали ИА «Высота 102» в облздраве. – Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.