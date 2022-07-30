9-летний мальчик отравился грибами под Волгоградом









В отделение детской токсикологии волгоградской больницы №25 из хутора Новенький Среднеахтубинского района в ночь на 29 июля доставлен 9-летний мальчик, который отравился грибами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мальчик съел жареные грибы.







В настоящее время, пояснили в облкомздраве, его состояние оценивается как средней тяжести.





Напомним, детям категорически запрещается употреблять в пищу грибы, даже съедобные.