9-летний мальчик отравился грибами под Волгоградом

Происшествия 30.07.2022 17:07
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30.07.2022 17:07
В отделение детской токсикологии волгоградской больницы №25 из хутора Новенький Среднеахтубинского района в ночь на 29 июля доставлен 9-летний мальчик, который отравился грибами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мальчик съел жареные грибы.
В настоящее время, пояснили в облкомздраве, его состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, детям категорически запрещается употреблять в пищу грибы, даже съедобные.
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