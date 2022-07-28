Волжанин стал фигурантом уголовного дела за продажу медалей отца-фронтовика

62-летний житель Волжского, решивший продать награды своего умершего отца, участника Великой Отечественной войны, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, волжанин пытался через интернет продать медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».





После того, как полицейские установили личность продавца, награды были отправлены на экспертизу, подтвердившую их подлинность. Мужчина объяснил, что медали достались ему в наследство от отца. Однако законодательством запрещен сбыт государственных наград.

Волжанин находится под подпиской о невыезде. За это преступление предусмотрена ответственность вплоть до трех месяцев ареста.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области