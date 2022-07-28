Общество

Подсмотрели в обладмине: на улицах Волгограда появились баннеры с приказом Сталина «Ни шагу назад»

Общество 28.07.2022 10:37
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28.07.2022 10:37


Баннеры с приказом народного комиссара обороны Союза ССР Иосифа Сталина №227 «Ни шагу назад» монтируют в эти дни на улицах Волгограда. Читатели информационного агентства «Высота 102» прислали в редакцию фото, сделанные на Второй Продольной магистрали и на улице Коммунистической. На обоих снимках – придорожные билборды с одинаковыми плакатами. Как удалось выяснить информагентству 28 июля, инициатива распространить таким образом призыв Сталина принадлежит волгоградским ветеранам, а вдохновил их на этот шаг барельеф в фойе обладмина. 

С идеей установки баннеров с лозунгом «Ни шагу назад!» выступили ветераны войны и участники войны, Сталинградской битвы, труженики тыла и ветераны всех войн в связи с подготовкой празднования 80-летия Сталинградской битвы. Ведь каждый день приближает нас к этой знаменательной дате, – объяснил появление баннеров на улицах Волгограда председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. – Такой же лозунг можно сегодня увидеть и в администрации Волгоградской области.

Две недели назад, напомним, информагентство сообщало о появлении в администрации региона барельефа с приказом Сталина. Ветеранам инициатива понравилась, говорит Струков, в результате было принято решение об установке баннеров в районах Волгограда: 

Это говорит о том, что и ветераны, и руководители нашей области в лице Героя России Андрея Бочарова прислушиваются друг к другу, подсказывают, как достойно отметить приближающуюся дату. И в этом смысле наши поколения говорят на одном языке. Приказ «Ни шагу назад!», действительно, был суровым, жестким приказом, но он был обусловлен тяжелейшей ситуацией, которая складывалась на фронте. Превосходящий по силе наши войска противник с сателитами, союзниками фашистов буквально прижали нас к берегу Волги. Это был последний рубеж, сдать который никак было нельзя. И наши солдаты держались в буквальном смысле слова за каждую пядь земли и в конечном итоге победили. 


По словам Александра Струкова, баннеры будут установлены во всех восьми районах Волгограда. 

Чтобы все, кто приезжает к нам, знали и помнили, какие события происходили в Сталинградской битве и к какой знаменательной дате – победе в этой битве – мы приближаемся. Места для баннеров предоставлены нашему городскому совету ветеранов на безвозмездной основе. Могу открыть секрет – содержание лозунгов будет меняться по мере приближения ко дню победы в Сталинградской битве. 

Так, говорит председатель горсовета ветеранов, ближе к 19 ноября новой тематикой баннеров станет воссоединение фронтов. 

Главная наша задача – достойно отметить победу в Сталинградской битве 2 февраля. Задел уже положен – 17 июля к нам приезжал Дмитрий Медведев, мы торжественно открыли памятник БК. И таких знаменательных событий у нас будет еще много. 

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