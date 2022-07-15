«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладмина

В здании администрации Волгоградской области, расположенном в Центральном районе по адресу проспект Ленина, 9, установили барельеф с приказом народного комиссара обороны Союза ССР Иосифа Сталина №227 «Ни шагу назад». Как сообщает ИА «Высота 102», барельеф появился после косметического ремонта в фойе на первом этаже у центральной лестницы и виден всем, кто приходит в здание.

Текст приказа хорошо известен россиянам. Но на всякий случай напомним его:

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге…

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.

Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину…

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад…

Таков призыв нашей Родины.

Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар Обороны СССР И. Сталин

28 июля 1942 года





Отметим, что размещение исторического документа — не первый шаг в сторону сохранения исторической правды, бережного отношения к наследию, достижениям Поколения Победителей. Так, с подачи губернатора Андрея Бочарова здесь же, в здании администрации Волгоградской области, ранее был создан зал Воинской и Трудовой Славы, где впервые объединены награды, которых была удостоена область, а также золотыми буквами на мраморных плитах высечены имена земляков, прославивших наш город и регион и удостоенных самых высоких госнаград.