Расследования

В Волгограде подпольное казино маскировали под кафе

Расследования 27.07.2022 14:35
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27.07.2022 14:35


В Кировском районе Волгограда пресечена деятельность подпольного казино. Как сообщает ИА «Высота 102», азартные игры проходили в нежилом помещении, используемом под видом кафе.

— Следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр.

Следствием установлено, что фигурант дела организовал незатейливый криминальный бизнес. В нежилом помещении, расположенном в одном из домов по улице Одоевского, которое использовалось им под видом кафе, он установил электронные игровые аппараты. Испытать удачу могли лишь проверенные игроки, предварительно связавшись по оговоренному номеру. 

Волгоградец более двух месяцев получал преступный доход. Криминальный бизнес накрыли сотрудники СК и оперативные службы полиции. Подозреваемого задержали. При обыске изъято 14 электронных игровых автоматов.

Известно, что казино работало по улице Одоевского, 58а. Согласно данным открытых источников, ранее здесь размещалось кафе «Тамань». 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области 

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