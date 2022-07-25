Происшествия 25.07.2022 10:43
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25.07.2022 10:43
Опасная продукция, изготовленная на несуществующем производстве в Астрахани, может попасть на прилавки Волгограда и области. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщение о некачественной икорной продукции поступило по линии Роспотребнадзора из Астраханской области.
Сообщается, что на потребительском рынке данного региона выявлена некачественная икорная продукция со следующей маркировкой на потребительской упаковке:
- икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления: 28.04.2021, производитель ИП Козлов В.В., юридический и фактический адрес: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49;
- икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления: 23.12.2021, производитель ИП Козлов А.А., юридический и фактический адрес: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Гагарина, д. 98/1.
В управлении Роспотребнадзора по Астраханской области выявили, что деятельность по производству икорной продукции по указанным адресам не осуществляется. Адрес - Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49, адрес - Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Гагарина, д. 98/1, не существуют.
Информация о нелегальном производстве икры направлена в правоохранительные органы.
В Волгоградской области гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующими предприятиями, необходимо сообщить в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.
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