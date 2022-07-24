"Спасибо, парни!": волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над "Форте"









Сегодня, 24 июля волгоградский «Ротор» открыл первый тур первенства Второй лиги, победив клуб «Форте» из Таганрога - 2:0. Как сообщает ИА «Высота 102», поддержать команду на стадион пришли 23 тысячи 150 человек. Однако многие жаловались на большие очереди перед турникетами. Болельщики недоумевали - ведь организаторы знали, что будет много зрителей и могли бы подготовиться к такому наплыву людей.











Первый тайм прошел под знаком активности обеих команд – футболисты с большим желанием забить гол. Шанс поразить ворота соперника у «Форте» появился уже на первых минутах, однако мяч пролетел выше перекладины. После чего волгоградцы взяли инициативу в свои руки. И на 17-й минуте создали опасный момент. После розыгрыша комбинации Артем Максименко, оказавшись на ударной позиции, пробил по воротам, однако вратарь соперника отбил мяч. Еще одна возможность поразить ворота клуба из Таганрога появилась у «Ротора» на 32-й минуте. На этот раз автором гола мог стать Магомед Магомедов, но отправленный им мяч пролетел рядом со штангой.





Во втором тайме "Ротор", наконец, реализовал все то, что не удавалось довести до логического конца в первом. После того, как футболист "Форте" едва ли поразил ворота "Ротора", волгоградцы явно взбодрились и практически завладели мясом. На 61-й минуте с углового Артем Максименко отдал навесную передачу Никите Кармаеву и эта комбинация закончилась первым забитым голом. Но уже скоро автором второго гола, вызвавшего восторг болельщиков, стал сам Артем. Ему удалось отобрать мяч у соперника в середине поля, добежать с ним в одиночестве до ворот "Форте" и не оставить шанса вратарю отбить мяч.







До конца второго тайма у футболистов "Ротора" были еще два момента, когда они могли удвоить счет в матче. Однако под конец матча болельщикам пришлось понервничать, когда разыгрывался угловой в штрафной волгоградского клуба. Но вратарь Никита Кокарев смог отбить мяч и не испортить настроение ликующим болельщикам, которые не скрывали бурных и давно забытых эмоций. Трибуны буквально ревели от восторга после забитых волгоградцами голов и чувствовалось, что футболисты очень старались не подвести своих болельщиков.







Понравилось зрителям и неравнодушие главного тренера Алексея Стукалова. Практически все два тайма он провел на ногах, отчаянно жестикулировал и эмоционально переживал, если у «Ротора» что-то не задавалось.







Таким образом, "Ротор" открыл первенство Второй лиги долгожданной победой.



Перед матчем на стадионе, как всегда бывает на старте первенства, исполнили гимн России – с необычной оранжировкой и плохим звуком. Но болельщики с нетерпением ожидали начала матча и радостно приветствовали футболистов. К слову, с капитанской повязкой сегодня играл воспитанник волгоградского футбола Ризван Ахмедханов. Среди зрителей болельщики заметили и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.