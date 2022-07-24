"Спасибо, парни!": волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над "Форте"

Иван Тюгаев
Спорт 24.07.2022 21:38
0
24.07.2022 21:38
Иван Тюгаев
Сегодня, 24 июля волгоградский «Ротор» открыл первый тур первенства Второй лиги, победив клуб «Форте» из Таганрога - 2:0. Как сообщает ИА «Высота 102», поддержать команду на стадион пришли 23 тысячи 150 человек. Однако многие жаловались на большие очереди перед турникетами. Болельщики недоумевали - ведь организаторы знали, что будет много зрителей и могли бы подготовиться к такому наплыву людей.
Перед матчем на стадионе, как всегда бывает на старте первенства, исполнили гимн России – с необычной оранжировкой и плохим звуком. Но болельщики с нетерпением ожидали начала матча и радостно приветствовали футболистов. К слову, с капитанской повязкой сегодня играл воспитанник волгоградского футбола Ризван Ахмедханов. Среди зрителей болельщики заметили и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Первый тайм прошел под знаком активности обеих команд – футболисты с большим желанием забить гол. Шанс поразить ворота соперника у «Форте» появился уже на первых минутах, однако мяч пролетел выше перекладины. После чего волгоградцы взяли инициативу в свои руки. И на 17-й минуте создали опасный момент. После розыгрыша комбинации Артем Максименко, оказавшись на ударной позиции, пробил по воротам, однако вратарь соперника отбил мяч. Еще одна возможность поразить ворота клуба из Таганрога появилась у «Ротора» на 32-й минуте. На этот раз автором гола мог стать Магомед Магомедов, но отправленный им мяч пролетел рядом со штангой.
Во втором тайме "Ротор", наконец, реализовал все то, что не удавалось довести до логического конца в первом. После того, как футболист "Форте" едва ли поразил ворота "Ротора", волгоградцы явно взбодрились и практически завладели мясом. На 61-й минуте с углового Артем Максименко отдал навесную передачу Никите Кармаеву и эта комбинация закончилась первым забитым голом. Но уже скоро автором второго гола, вызвавшего восторг болельщиков, стал сам Артем. Ему удалось отобрать мяч у соперника в середине поля, добежать с ним в одиночестве до ворот "Форте" и не оставить шанса вратарю отбить мяч.
До конца второго тайма у футболистов "Ротора" были еще два момента, когда они могли удвоить счет в матче. Однако под конец матча болельщикам пришлось понервничать, когда разыгрывался угловой в штрафной волгоградского клуба. Но вратарь Никита Кокарев смог отбить мяч и не испортить настроение ликующим болельщикам, которые не скрывали бурных и давно забытых эмоций. Трибуны буквально ревели от восторга после забитых волгоградцами голов и чувствовалось, что футболисты очень старались не подвести своих болельщиков.
Понравилось зрителям и неравнодушие главного тренера Алексея Стукалова. Практически все два тайма он провел на ногах, отчаянно жестикулировал и эмоционально переживал, если у «Ротора» что-то не задавалось.
Таким образом, "Ротор" открыл первенство Второй лиги долгожданной победой.
Иван Тюгаев
На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетов24.07.2022 13:07
Спорт 24.07.2022 13:07
Футболисты волгоградского «Ротора» сменили американскую форму на немецкую23.07.2022 10:33
Спорт 23.07.2022 10:33
Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»22.07.2022 07:57
Спорт 22.07.2022 07:57
24 июля футболисты «Ротора» откроют новый сезон на «Волгоград Арене»21.07.2022 19:44
Спорт 21.07.2022 19:44
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»20.07.2022 20:55
Спорт 20.07.2022 20:55
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублей19.07.2022 20:08
Спорт 19.07.2022 20:08
В Волгограде пройдет ретро-матч памяти бывшего тренера «Ротора»18.07.2022 07:59
Спорт 18.07.2022 07:59
«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче17.07.2022 13:11
Спорт 17.07.2022 13:11
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»15.07.2022 16:01
Спорт 15.07.2022 16:01
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчах14.07.2022 20:51
Спорт 14.07.2022 20:51
«Они нам не товарищи»: волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:010.07.2022 20:45
Спорт 10.07.2022 20:45
«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:007.07.2022 20:07
Спорт 07.07.2022 20:07
Волгоградский «Ротор» в новом составе обыграл «Аланию-2» в первом товарищеском матче03.07.2022 17:55
Спорт 03.07.2022 17:55
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»26.06.2022 09:00
Спорт 26.06.2022 09:00
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спорт25.06.2022 16:59
Спорт 25.06.2022 16:59