Бомж из Оренбурга в Волгоградской области напал на пенсионерку









В городе Фролово Волгоградской области мужчина без определенного места жительства пробрался в дом к 84-летней пенсионерке и напал на нее. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено еще в июне текущего года, но недавно в полицию пришла благодарность от дочери пожилой женщины за оперативное раскрытие преступления.

По данным полиции, злоумышленник днем 17 июня зашел в дом к пенсионерке. Убедившись, что женщина живет одна, повалил на пол и схватил за горло, требуя отдать все сбережения. Пенсионерка сообщила, что у нее нет накоплений. Тогда мужчина перерыл все в доме, нашел в шкафу 7 тысяч рублей и скрылся.

Пожилая женщина, придя в себя, отправилась к соседям, которые и вызвали полицию. Грабителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина без определенного места жительства, ранее проживавший на территории Оренбургской области. Он пояснил, что напал на женщину, так как ему нужны были деньги на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



