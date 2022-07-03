«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода
Общество 03.07.2022 11:05
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03.07.2022 11:05
Жители рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области обратились за помощью к своей землячке и знаменитой разведчице Анне Чапман с просьбой помочь им в борьбе с чиновниками, которые разрешили возведение битумного завода в непосредственной близости от жилых домов.
- Мама Анны Чапман наша родственница, а сама Анна приходится мне троюродной племянницей, - рассказывает один из местных жителей Борис Алексеевич Кузнецов. – Рядом с местом, где хотят возродить асфальтовый завод, находится родовая могила предков нашей семьи, в том числе основателя рода Якова Федоровича Кузнецова. Для Анны он – прапрапрадед. В 1914 году он посадил дуб, который вымахал в огромное дерево. Но недавно он начал чахнуть после того, как здесь уже поработал асфальтовый завод.
Свое обращение к разведчице жители поселка объяснили отчаянием.
- Районные власти не хотят становиться на сторону жителей, поставив интересы местного бизнесмена выше права людей на благоприятную окружающую среду, дав добро на возведение завода. Несколько лет назад жителям поселка удалось остановить опасное производство, но теперь нас снова будут травить, - говорится в обращении жителей.
- Анна, твои предки, твои родственники, которые и по сей день живут в поселке, обустраивали эту землю для жизни, а не для медленного умирания. В свое время ты много сделала для нашей большой родины, поэтому мы просим тебя помочь спасти нашу малую родину! – обратились к разведчице жители поселка.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о планах местного бизнесмена возродить битумное производство на улице Народной, 169. Пять лет назад здесь уже работал подобный завод. Люди задыхались от вредных выбросов, а огороды были покрыты серой пылью. У детей диагностировали астму и другие заболевания легких.
Жители в суде добились закрытия завода, при этом большую помощь в этом оказала почетный житель Новониколаевского района Людмила Алексеевна Кузнецова, бывший детский врач, тоже, кстати, дальняя родственница Анны Чапман.
Однако сейчас уже началось обустройство будущего производства, от которого до ближайших домов – менее 100 метров. При этом в администрации Новониколаевского района не видят причин для беспокойства. Так, первый заместитель главы районной администрации Сергей Парамонов ранее заявлял корреспонденту ИА «Высота 102», что «не надо бежать впереди паровоза», так как завод еще не построен.
Жителям, которые собрали несколько сотен подписей против возрождения опасного производства, также отказали в проведении референдума по данной проблеме.
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