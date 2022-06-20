







Сотрудники пожарной части в Новониколаевском районе Волгоградской области и местные жители несколько часов вызволяли из битумной лужи застрявшего в ней козленка.

Как сообщили ИА «Высота 102» жители, накануне вечером со стороны бывшего асфальтового завода они услышали странный звук, похожий на плач ребенка. Вооружившись фонариками, они решили выяснить, что происходит.

– Перед битумохранилищем в луже разлитой смолы лежал козел. Он даже не мог пошевелиться, лишь жалобно стонал, – рассказали информагентству очевидцы.

Люди вызвали спасателей. Операция по вызволению животного из битумного плена длилась несколько часов. Спасатели сами вымазались смолой с ног до головы, но смогли поднять бедолагу на ноги.













Чумазого, но живого козла спасатели переделали владельцам. От битума его отмывают различными шампунями и растворителями. Этот процесс будет долгим – отмыть козла от битума оказалось таким же непростым делом, как и его спасение.

Местные жители благодарят сотрудников пожарно-спасательной части №48, расположенной в поселке Новониколаевский.

Происшествие случилось на улице Народной, где, напомним, хотят возобновить битумное производство.

Как ранее сообщало информагентство, люди выступают против этой стройки, так как в сотне метров от будущего производства располагаются частные дома. Пять лет назад здесь работал асфальтовый завод и, как утверждают местные жители, это было похоже на ад. Только после многочисленных судов удалось добиться закрытия вредного цеха под окнами жилых домов. Однако сейчас, опасаются новониколаевцы, ситуация может повториться.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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