В Волжском Волгоградской области пьяная хозяйка одного из домов в поселке Краснооктябрьском избила привязанную на цепь овчарку резиновой киянкой и вилами. Как стало известно ИА «Высота 102», собаку подобрали щенком несколько месяцев назад.





— Организована доследственная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Дознавателями УМВД России по городу Волжскому в отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животным, повлекшим его увечье, совершенное из хулиганских побуждений.





Установлено, что вечером 18 июля в полицию обратились жители поселка Краснооктябрьского. Со слов заявителей, с одного из дворов доносились шум, крики и громкий скулеж собаки. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что 44-летняя хозяйка дома, вооружившись резиновой киянкой и вилами, избивает во дворе пса, привязанного цепью к будке. Сотрудники пресекли противоправные действия. Собаке-овчарке причинены серьезные увечья.





Известно, что прогнозы ветеринаров плохие. Животное получило серьезные травмы. По не подтвержденной официально информации, ребенок хозяйки дома потянул пса за хвост, из-за чего собака могла его укусить.

По информации от экстренных служб, дети пострадавшие от укусов собаки в медучреждения Волжского накануне не поступали.

Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает лишение свободы до трех лет. Полиция устанавливает мотивы жестокого преступления.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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