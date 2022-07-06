В Волгограде рецидивист выбросил с 4 этажа собаку









Полицейские задержали 27-летнего ранее судимого за кражу жителя Волгограда по подозрению в жестоком обращении с животным. Как сообщили в УМВД города, мужчина выкинул с балкона 4-го этажа собаку. Очевидцами этого чудовищного поступка стала местная жительница, которая подобрала искалеченное животное и отвезла в ветклинику.

Происшествие случилось вечером 5 июля в Центральном районе Волгограда.

- В дежурную часть отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по гор. Волгограду поступило сообщение от 34-летней местной жительницы. Волгоградка сообщила, что стала свидетелем того, как неизвестный с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже дома по ул. Пархоменко, выбросил собаку. Женщина доставила пострадавшее животное в ветеринарную клинику, где ветеринары диагностировали у него множественные травмы, - сообщили в полиции.

Полицейские установили личность подозреваемого. С его слов, он совершил этот из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, нагадило на пол в квартире.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

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