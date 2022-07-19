Экономика

«Открытие Авто»: продавцы трехлетних автомобилей не спешат снижать цены

Экономика 19.07.2022 09:21
0
19.07.2022 09:21


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные трехлетние автомобили во втором квартале 2022 года. Несмотря на последовательную коррекцию цен на вторичном рынке, которую мы наблюдали после мартовского скачка в конце апреля-мае-июне, во втором квартале не нашлось ни одной модели, которая бы стала стоить дешевле относительно первого квартала текущего года (источник данных – Russian Automotive Market Research).
Рост ценников за второй квартал по наиболее ликвидным «трехлеткам» составил 8-22%, а с начала года машины в данном сегменте подорожали на 35-67%. Наименьшими «аппетитами» в апреле-июне отличались продавцы машин с пробегом корейских марок, а больше других пытались заработать те, кто владели исчезающими с отечественного рынка «японцами» и премиальными немецкими машинами.
По планам авторитейлеров, озвученным до февральских событий, доля продаж подержанных автомобилей через официальных дилеров могла возрасти до 30% лишь к концу 2023 года, а в выручке это направление редко у кого занимало к тому моменту 30-35%. Однако уже весной многим игрокам рынка стало понятно, что машины с пробегом становятся основным источником дохода. Этот факт существенно увеличил конкуренцию на рынке подержанных автомобилей в последние полгода. Теоретически это могло бы привести к снижению цен выкупленных автомобилей. Однако этот принцип сработал не везде.
В апреле во многих сегментах подержанных машин цены продолжали расти на волне мартовского ажиотажа. А в мае-июне, когда уже было понятно, что обороты «пробежного» рынка заметно падают, цены преимущественно снижались в сегменте автомобилей 5-7 лет и старше, тогда как по трехлетним авто тенденция была иной. Многие дилеры предпочитали увеличивать средние сроки оборачиваемости подобных ликвидных машин с пробегом с прежних 30-40 дней до двух-трех месяцев, но продолжать держать высокие цены. В свою очередь, перекупщики, получившие автомобили на волне высоких цен,  вообще уходили из этого бизнеса или предпочитали также сохранять деньги в «железе» до стабилизации ситуации. И, наконец, сами владельцы машин, не успевшие продать их на волне высоких цен марта-апреля, в мае-июне продолжали ждать «лучшей погоды» на рынке.        
Так или иначе, в самом ликвидном сегменте подержанных автомобилей до трех лет во втором квартале не произошло снижения цен. Более того, средние цены за апрель-июнь продолжали рост. Больше других (22%) прибавил BMW X5 – до 11,3 миллиона рублей. Баварская «трешка» подорожала немногим меньше – на 19,5%, до 5,2 миллиона рублей. Между ними на пьедестале расположилась Toyota RAV-4 (4,1 миллиона, +21,5%).
В десятку моделей, которые дорожали сильнее других, попали в основном «японцы» и «немцы». Среди них  - Mazda СХ-5 (+17,6%), два Nissan – Qashqai (+16,6%) и X-Trail (+13,9) Toyota Camry (+14,9%) и BMW 5 (+13,2%). На удивление отстает от соотечественницы лишь Mercedes-Benz E (+10,7%). А замкнул топ-10 самый популярный корейский кроссовер Hyundai Creta (+13%).          
Из российских моделей в список попала только Lada Vesta (1,25 миллиона, +12,8%). В возрасте до трех лет ее стараются продавать всего на 100-120 тысяч дешевле, чем просят за новую. Ее конкуренты по классу – Skoda Rapid (+10,6%), Kia Rio (+9,5%) и Hyundai Solaris (+8,2%) -  всё еще отпугивают на вторичном рынке ценниками, которые выше, чем РРЦ на новые машины тех же моделей. И наконец, в топ-20 нашли себя также Kia Sportage и Sorento, Renault Kaptur, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Они оказались дороже на 9-13% по сравнению с первым кварталом 2022 года.    
В конце июня - начале июля на рынке можно наблюдать, что застоявшиеся на складах дорогие, в основном премиальные, автомобили все же начинали продавать на 10-15% дешевле. Но эти процессы кратковременны и скорее напоминали распродажу ради высвобождения оборотных средств, чем устойчивую тенденцию.
В целом на сегодняшнем рынке автомобилей с пробегом экземпляры до трех лет будут становиться все большей редкостью, за ними с самым большим рвением будут охотиться и дилеры, и перекупщики. При относительно стабильном курсе рубля сколько-нибудь значимого снижения цен, кроме носящего случайный характер, в этом сегменте не будет.
Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за II кв. относительно I кв. 2022 года   
          
Источник данных: НАПИ/Russian Automotive Market Research

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
19.07.2022 14:03
Экономика 19.07.2022 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 11:32
Экономика 19.07.2022 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 10:13
Экономика 19.07.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 16:17
Экономика 18.07.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 14:17
Экономика 18.07.2022 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:46
Экономика 18.07.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2022 12:18
Экономика 18.07.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 11:19
Экономика 18.07.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 08:35
Экономика 18.07.2022 08:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 20:29
Экономика 16.07.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 13:29
Экономика 16.07.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2022 11:54
Экономика 16.07.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:03
Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу трудаСмотреть фотографии
14:55
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и виламиСмотреть фотографии
14:42
В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактниковСмотреть фотографии
14:16
В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:18
«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
12:53
Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автоматаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в ЖилгородкеСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилойСмотреть фотографии
11:32
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остатокСмотреть фотографии
11:25
Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядокСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорийСмотреть фотографии
10:44
Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:33
Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТСмотреть фотографии
10:13
Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциалСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отложили обновление памятника Т-34Смотреть фотографии
09:34
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицоСмотреть фотографии
09:05
Количество укушенных собаками волгоградцев приблизилось к 5 тысячамСмотреть фотографии
08:53
Почувствуй вкус Европы и Азии в самом сердце ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибамиСмотреть фотографии
20:40
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июляСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея ОстровскогоСмотреть фотографии
19:18
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
18:19
Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибшихСмотреть фотографии
17:27
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажаСмотреть фотографии
16:53
Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поездаСмотреть фотографии
 