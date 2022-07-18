Компания H&M решила окончательно уйти с российского рынка

Федеральные новости 18.07.2022 11:24
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18.07.2022 11:24
Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, объявила об уходе из России. Как передают федеральные СМИ, эту новость в понедельник, 18 июля, опубликовало агентство Reuters.
- Второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью покидающих страну, - заявляет агентство.
Напомним, компания приостановила свою деятельность и закрыла магазины в России в начале марта текущего года в связи с ситуацией на Украине. Сейчас шведская компания решила открыть магазины, чтобы распродать запасы товаров, а потом закрыться навсегда.
В марте также приостановили свою работу магазины Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и Oysho. Компания Inditex, которая владеет этими брендами, пока не приняла окончательного решения и все еще намерена вернуться на российский рынок, но сроки называются разные.
Бренды Sinsay, HOUSE, CROPP, Reserved и Mohito в мае возобновили свою работу. Тогда сообщалось, что польский ритейлер одежды LPP, управляющий указанными брендами, продал свои российские подразделения китайскому консорциуму.
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