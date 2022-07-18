Происшествия 18.07.2022 09:24
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18.07.2022 09:24
Врачи волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь мужчины, который получил 50% ожогов тела по собственной неосторожности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось в прошлую субботу в пятом часу вечера. 41-летний мужчина, находясь в районе шлюза №9, разжигал костер с помощью солярки.
Однако, когда он поджег жидкость, на нем вспыхнула одежда. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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