







Врачи волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь мужчины, который получил 50% ожогов тела по собственной неосторожности.





Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось в прошлую субботу в пятом часу вечера. 41-летний мужчина, находясь в районе шлюза №9, разжигал костер с помощью солярки.





Однако, когда он поджег жидкость, на нем вспыхнула одежда. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.



