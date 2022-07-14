«Если главврачи не понимают, надо принимать меры»: видео прогулки Бочарова по больничному городку

В Волгограде сегодня, 14 июля, губернатор Андрей Бочаров внес коррективы в рабочий график и предложил утром подчиненным прогуляться вокруг Больничного комплекса. По словам главы Волгоградской области, в течение месяца будет подготовлена концепция преображения больничного городка, где ключевое значение будет иметь транспортная доступность, а также организация парковочных мест.

ИА «Высота 102» публикует видео незапланированной инспекции.





– Руководителям лечебных учреждений поставить задачу: автомобили должны быть убраны с территорий. Это раз. Если главные врачи этого не понимают, значит, надо принимать меры. Второе – нам необходимо подготовить парковочное пространство для медицинского персонала, для пациентов и для посетителей, – такие задачи поставил Бочаров перед руководством профильным ведомств. – Эти парковочные пространства должны быть сделаны вне лечебных учреждений. Что такое? Мы главу города пригласили, задачи ставим, а ваши руководители говорят, что им не нужно!

Отдельно Бочаров остановился на вопросе организации подъезда для инвалидов.

– Нужно продумать возможность, чтобы они могли заезжать, – подчеркнул глава региона.

К 1 сентября будет разработана программа развития территории, которая войдет в дальнейшем в 10-летний план развития Волгограда.

– В рамках 10-летней программы будут учтены вопросы парковочных пространств. Эта проблема существует, не надо от нее отмахиваться. Мы к этой задаче должны подойти основательно, – сделал акцент губернатор.