В Волгограде осудят электромонтера за гибель ребенка в ванной









Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который обвиняется в гибели 4-летней девочки.





Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в 2014 году обвиняемый выполнял монтажные работы по установке электропроводки в одном из частных домовладений по улице Валдайская Ворошиловского района города Волгоград. При этом, допустив грубые нарушения установленных норм и правил, он обеспечил возможность прохождения тока по открытым и легкодоступным частям розетки.





4 июля 2021 года хозяйка дома купала в ванной свою 4-летнюю дочь, используя водонагреватель, который был подключен к электрической сети через установленную обвиняемым схему. В процессе подачи воды с водонагревателя девочку ударило электрическим током, в результате чего она скончалась.





Уголовное дело уже направлено в суд.





За причинение смерти по неосторожности мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.



