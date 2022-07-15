Экономика

Детское питание, хлопок и иностранное пиво в Волгоградской области будут замещать

Экономика 15.07.2022 07:05
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15.07.2022 07:05



Еще один перечень видов деятельности по производству продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций, утвержден в Волгоградской области. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомсельхоза, в этот список включено 23 позиции, в числе которых выращивание овощей, семян овощных культур, хлопчатника, винограда, однолетних кормовых культур, рассады, семечковых и косточковых культур, плодовых и ягодных культур.
Импортозамещению также подлежит разведение овец, коз, свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции, фруктов и овощей, производство молочной продукции. 
В этом писке также указаны такие виды деятельности, как производству крупы и гранул из зерновых культур, детского питания и диетических пищевых продуктов, , готовых кормов для животных, вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин, производство пива, а также безалкогольных напитков.
Напомним, что ранее облпромторга и ТЭК опубликовал перечень видов деятельности, которые затрагивают производственную сферу.
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