«Излучала необычайно яркий свет»: в Волгоград из Беларуси привезли чудотворную икону

20.09.2025 13:40
В Александро-Невский собор Волгограда доставили чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Купятицкая» из Пинской епархии Беларуси. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию, святой образ Божией Матери, который был прославлен различными чудотворениями, пробудет на волгоградской земле до 14 декабря.

В главном соборе Волгограда икона будет находиться до 26 сентября, а потом, согласно утвержденному графику, будет принесена в другие храмы епархии.

Купятицкая икона Пресвятой Богородицы представляет собой небольшого размера медный крест. На одной стороне креста рельефно изображена Богоматерь с Предвечным Младенцем на левой руке, на другой — Распятие.

Справка.

В историческом описании говорится, что явление самой древней на Белорусской земле Купятицкой иконы Божией Матери произошло в 1182 году около села Купятичи, расположенного на реке Ясельда в пределах бывшего Пинского уезда Минской губернии.

Святая икона была обретена в лесу крестьянской девочкой Анной. Образ в виде креста излучал необычайно яркий свет между деревьями. 

Местные жители построили на месте чудесного явления иконы церковь во имя Пресвятой Богородицы, где поставили обретенную икону. В 1240 году во время набега татары разорили и сожгли село и Купятицкую церковь, но чудотворный образ сохранился в пепле неповрежденным. Вторично святая икона была обретена в конце XV века и перенесена в сельскую церковь, построенную на месте сгоревшего храма.

В 1629 году при церкви был устроен Купятицкий Свято-Введенский Преображенский мужской монастырь. Во второй половине XVII века монастырь был захвачен сначала католическими, а затем униатскими монахами. В 1655 году чудотворный образ был перенесен православными иноками в Киевский Софийский собор, где пребывал, по имеющимся сведениям, до конца 20-х годов XX столетия. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Точная копия чудотворной иконы, изготовленная в XVII веке, находится в настоящее время в Свято-Николаевской церкви села Купятичи Пинского района Брестской области.

Фото: Зоя Казьмина, Волгоградская епархия / vk.com


