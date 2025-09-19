Общество

Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцов

Общество 19.09.2025 21:10
0
19.09.2025 21:10


Сегодня, 19 сентября, на мемориальном комплексе «Воинам землякам, погибшим в горячих точках» в Котельниковском районе Волгоградской области состоялось торжественное открытие мемориальных плит в честь героев-земляков, погибших на СВО, сообщили в районной администрации.

Увековечены имена:
- Сержанта Плетосу Андрея Николаевича
-Сержанта Золотухина Александра Владимировича
-Рядового Колодина Сергея Андреевича
-Рядового Бортникова Артёма Игоревича
-Младшего сержанта Феклистова Александра Алексеевича
-Рядового Бузина Сергея Сергеевича
-Старшего сержанта Матвеева Михаила Евгеньевича
-Рядового Нестеренко Александра Николаевича
-Матроса Вартан Георгия Георгиевича
-Рядового Шихарева Виталия Васильевича
-Рядового Фатеева Михаила Николаевича
-Сержанта Дидевича Романа Александровича
-Рядового Шиятовича Ивана Владимировича
-Сержанта Сокирко Константина Михайловича
-Рядового Карелова Дмитрия Николаевича.


На церемонию открытия пришли и родные погибших на СВО ефрейтора Мясищева Алексея Николаевича, младшего сержанта Широчкина Андрея Александровича, рядового Демидова Сергея Васильевича, сержанта Серова Владимира Александровича. Им передали Ордена Мужества, которыми они были награждены посмертно. Награды близким героев вручила военный комиссар Котельниковского и Октябрьского районов Ирина Фетисова. В церемонии приняли участие также глава Котельниковского района Сергей Тыщенко, ветераны боевых действий, юнармейцы, представители «Боевого братства».

Фото администрации Котельниковского района t.me

