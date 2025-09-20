Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в России

К 2030 году все дороги в России могут стать платными. Об этом, как передает V102.RU, сообщил заместитель начальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Дениа Кирюхин на форуме Kazan Digital Week в Казани.

- С бюджетом есть ограничения, растет стоимость строительных ресурсов, растет стоимость содержания. Когда принимались законы о дорожных фондах, не учитывались современные тенденции, в том числе электроавтомобили. Мы должны прийти к социальной справедливости: кто пользуется инфраструктурой, тот и платит, - цитирует федерального чиновника Бизнес Online.

Так, согласно презентации на форуме, к 2027 году планируется распространить систему взимания платы на опорную сеть автодорог и сделать платными федеральные трассы, а также создать комбинированные устройства, которые будут сочетать функционал бортового устройства, транспондера и тахографа. К 2030 году должна быть создана контрольная инфраструктура, которая и обеспечит соблюдение принципа «пользователь платит». К этому году устройства для оплаты проезда к этому времени должны стать едиными для всех видов ТС.

В перспективе оператором платных дорог может стать Росавтодор.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!