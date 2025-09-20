Транспорт

Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в России

Транспорт 20.09.2025 07:43
0
20.09.2025 07:43


К 2030 году все дороги в России могут стать платными. Об этом, как передает V102.RU, сообщил заместитель начальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Дениа Кирюхин на форуме Kazan Digital Week в Казани.

- С бюджетом есть ограничения, растет стоимость строительных ресурсов, растет стоимость содержания. Когда принимались законы о дорожных фондах, не учитывались современные тенденции, в том числе электроавтомобили. Мы должны прийти к социальной справедливости: кто пользуется инфраструктурой, тот и платит, - цитирует федерального чиновника Бизнес Online.

Так, согласно презентации на форуме, к 2027 году планируется распространить систему взимания платы на опорную сеть автодорог и сделать платными федеральные трассы, а также создать комбинированные устройства, которые будут сочетать функционал бортового устройства, транспондера и тахографа. К 2030 году должна быть создана контрольная инфраструктура, которая и обеспечит соблюдение принципа «пользователь платит». К этому году устройства для оплаты проезда к этому времени должны стать едиными для всех видов ТС.

В перспективе оператором платных дорог может стать Росавтодор.

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
19.09.2025 07:51
Транспорт 19.09.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2025 10:02
Транспорт 18.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.09.2025 12:28
Транспорт 16.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2025 11:06
Транспорт 13.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2025 18:26
Транспорт 12.09.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 20:03
Транспорт 11.09.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 19:13
Транспорт 11.09.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 13:44
Транспорт 11.09.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2025 18:32
Транспорт 10.09.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 09:36
Транспорт 09.09.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 07:28
Транспорт 09.09.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 18:13
Транспорт 08.09.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 09:38
Транспорт 08.09.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 14:17
Транспорт 06.09.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 08:46
Транспорт 06.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
07:43
Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в РоссииСмотреть фотографии
07:00
«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия НечаеваСмотреть фотографии
06:41
Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:56
Два рейса из Москвы отменены из-за ограничений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:40
На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
 