Происшествия

МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛА

Происшествия 20.09.2025 09:18
0
20.09.2025 09:18


В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силами ПВО отражена массированная атака беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, в период с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября уничтожено в регионе 8 БПЛА самолетного типа.

Всего за этот период времени над 12 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей было сбито 149 украинских БПЛА.

В Волгоградской области, как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.09.2025 10:02
Происшествия 20.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 09:02
Происшествия 20.09.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2025 06:41
Происшествия 20.09.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 21:40
Происшествия 19.09.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 19:16
Происшествия 19.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:57
Происшествия 19.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 17:01
Происшествия 19.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2025 10:54
Происшествия 19.09.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 20:46
Происшествия 18.09.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 13:54
Происшествия 18.09.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:53
Происшествия 18.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 12:17
Происшествия 18.09.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2025 11:35
Происшествия 18.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 18:01
Происшествия 17.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2025 12:59
Происшествия 17.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:07
Пруд в «Родниковой долине» третью неделю захлебывается от нечистот в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На севере Волгограда на два дня ограничат движение на улице ДегтяреваСмотреть фотографии
10:36
Следователи разыскивают пропавшую из пансионата в Волгограде пенсионеркуСмотреть фотографии
10:02
Мопедист погиб на ФАД под колесами грузовика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛАСмотреть фотографии
09:02
Волгоградка украла забытый у банкомата чужой телефонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:24
В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцамСмотреть фотографии
08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
07:43
Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в РоссииСмотреть фотографии
07:00
«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия НечаеваСмотреть фотографии
06:41
Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:56
Два рейса из Москвы отменены из-за ограничений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:40
На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
 