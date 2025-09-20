МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛА

В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силами ПВО отражена массированная атака беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, в период с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября уничтожено в регионе 8 БПЛА самолетного типа.

Всего за этот период времени над 12 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей было сбито 149 украинских БПЛА.

В Волгоградской области, как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.





