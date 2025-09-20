Общество

«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30

Общество 20.09.2025 16:54
0
20.09.2025 16:54


В волгоградской области последняя неделя сентября будет солнечной и теплой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, первая половина недели будет очень жаркой – воздух днем прогреется до +30.

Причем, такую температуру синоптики обещают 21-23 сентября в Волгограде и районах области. 

«Бабье лето» также обойдется без осадков и сильного ветра.

Пиковые температуры придутся на середину недели. Так, 23 сентября, в районах области ночью ожидается +10...+15º, при прояснении до +5º, а днем +25...+30º.

В Волгограде существенных осадков в ближайшие дни не предвидится. С 21 по 23 сентября в областном центре ночью будет +10…...+15º; днем +23...+30º.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.09.2025 18:10
Общество 20.09.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 13:40
Общество 20.09.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 13:09
Общество 20.09.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 08:40
Общество 20.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 08:24
Общество 20.09.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 08:10
Общество 20.09.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 07:58
Общество 20.09.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 07:00
Общество 20.09.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2025 05:56
Общество 20.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 21:10
Общество 19.09.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 20:32
Общество 19.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:57
Общество 19.09.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 19:00
Общество 19.09.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 18:55
Общество 19.09.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2025 16:36
Общество 19.09.2025 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
16:54
«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30Смотреть фотографии
15:33
25 испытаний и «Эверест»: «Гонка Героев» проходит на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:27
«Моменты создали, но не реализовали»: «Ротор» на выезде сыграл вничью с «Уралом»Смотреть фотографии
14:22
Донорами костного мозга готовы стать 1100 волгоградцевСмотреть фотографии
14:03
«Кросс нации» собрал свыше тысячи бегунов в ВолжскомСмотреть фотографии
13:40
«Излучала необычайно яркий свет»: в Волгоград из Беларуси привезли чудотворную иконуСмотреть фотографии
13:09
Портрет под «маской», рижские витражи и космический звездочёт: чем уникален волгоградский планетарийСмотреть фотографии
12:35
В Париже призвали выдвинуть игрока «Ротора» Сафронова на премию «Золотой мяч»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Пруд в «Родниковой долине» третью неделю захлебывается от нечистот в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На севере Волгограда на два дня ограничат движение на улице ДегтяреваСмотреть фотографии
10:36
Следователи разыскивают пропавшую из пансионата в Волгограде пенсионеркуСмотреть фотографии
10:02
Мопедист погиб на ФАД под колесами грузовика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛАСмотреть фотографии
09:02
Волгоградка украла забытый у банкомата чужой телефонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:24
В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцамСмотреть фотографии
08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
07:43
Росавтодор хочет сделать к 2030 году платными все дороги в РоссииСмотреть фотографии
07:00
«Числился пропавшим без вести»: в Елани похоронят погибшего год назад на СВО Василия НечаеваСмотреть фотографии
06:41
Андрей Бочаров: массированная атака дронов ВСУ отражена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:56
Два рейса из Москвы отменены из-за ограничений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:40
На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом увековечили имена 15 погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
 