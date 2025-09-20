«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30

В волгоградской области последняя неделя сентября будет солнечной и теплой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, первая половина недели будет очень жаркой – воздух днем прогреется до +30.

Причем, такую температуру синоптики обещают 21-23 сентября в Волгограде и районах области.

«Бабье лето» также обойдется без осадков и сильного ветра.

Пиковые температуры придутся на середину недели. Так, 23 сентября, в районах области ночью ожидается +10...+15º, при прояснении до +5º, а днем +25...+30º.

В Волгограде существенных осадков в ближайшие дни не предвидится. С 21 по 23 сентября в областном центре ночью будет +10…...+15º; днем +23...+30º.





