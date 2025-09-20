Следователи разыскивают пропавшую из пансионата в Волгограде пенсионерку

В Волгограде следователи просят оказать содействие в установлении местонахождения 71-летней пенсионерки Анны Поддубной, которая бесследно пропала из пансионата для пожилых людей. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, в производстве следственного отдела по Центральному району Волгограда находятся материалы проверки по факту безвестного исчезновения пожилой женщины.

Известно, что 18 мая текущего года она ушла из пансионата и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В день исчезновения она была одета в оранжевый махровый спортивный костюм, темную кофту с белыми узорами, белые носки и тапочки черного цвета.

Приметы пенсионерки: славянская внешность, на вид 70-75 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения. Волосы темные с сединой, плечи опущенные, лицо треугольное, лоб высокий, брови по форме дугообразные, глаза темные, губы средние, подбородок выступающий, особых примет не имела.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении этой пожилой женщины, последнем месте её пребывания или обстоятельствах исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8-937-749-99-32, «02» или «112».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области





