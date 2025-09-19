На юге Волгограда стоки испортили 477 квадратных метров почвы

Факт излива сточных вод из канализационного колодца зафиксировали специалисты Росприроднадзора и сотрудники полиции. По данным природоохранного ведомства, происшествие случилось на улице Плеханова, 24 в Красноармейском районе Волгограда.
Площадь загрязнения составила 477 м2. При этом в пробах почвы было выявлено превышение по ряду загрязняющих веществ. Ущерб окружающей среде составил 2 795 208 рублей.
Материалы проверки переданы в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду.
Фото Росприроднадзора
