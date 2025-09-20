Транспорт

На севере Волгограда на два дня ограничат движение на улице Дегтярева

Транспорт 20.09.2025 11:25
0
20.09.2025 11:25


В Тракторозаводском районе Волгограда два дня будет ограничено движение на улице Дегтярева из-за дорожных работ, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгограда.

- Ограничения будут действовать с 8.00 22 сентября до 24.00 23 сентября, - сообщили в мэрии, уточнив, что дорога будет закрыта в границах улиц Шурухина и Мещерякова.


Автомобилистам предлагают объехать этот участок по улицам Мещерякова, Могилевича, Шурухина и переулку Войкова.

Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты»

