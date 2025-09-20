«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в Турции

Известная волгоградская бизнес-леди и общественный деятель Оксана Бабижаева оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в Турции. Как сообщает V102.RU, женщина пережила страшные часы, когда стена огня возникла буквально в 800 метрах от отеля Titanic Deluxe Golf Belek, где отдыхали туристы разных национальностей. Спасла всех река, которая протекает вдоль территории отеля.

- Я никогда не видела стихию так близко. Это было ужасающе завораживающе. И бесконечно горько, сердце сжималось не только у меня, - рассказала Оксана о пережитом ужасе. – Всем было жаль лес, животных и птиц. Все понимали, что эта территория никогда не восстановится.





По словам волгоградки, она еще совсем недавно видела живописный лес за рекой. Постояльцы отеля играли у речки в гольф, а вечером катались на кораблике по реке. Сейчас эта умиротворенная картинка осталась только в воспоминаниях.

- Прекрасная речка вдоль отеля Titanic, впадающая в море. А за ней – природный парк.., - рассказывает волгоградка. – Вчера весь этот лес за рекой сгорел.





Туристы видели весь этот ужас, который происходил на их глазах. Однако, как отмечает Оксана Бабижаева, были и такие, кто совсем не переживал о случившемся и продолжал спокойно отдыхать в свое удовольствие, пока рядом все горело.

- Происходящее обеспокоило от силы 15-20% отдыхающих, - рассказывает волгоградка. – Остальные, успокоенные незамедлительным сообщением личных консьержей в вотсап, что все ок и ситуация под контролем, спокойно отправились на дискотеку на пляж.





По данным федеральных СМИ, крупный лесной пожар вспыхнул вечером 19 сентября в пригороде турецкой Антальи. Огонь вплотную подошел к отелям на турецком побережье, которые часто выбирают для отдыха граждане России. Людей пришлось эвакуировать в соседние отели.

С огнем боролись более 800 пожарных, было задействовано 14 самолетов и 20 вертолетов. Большинство очагов удалось потушить.

По предварительным данным, сгорело более 100 га леса. По официальной информации, возгорание началось из-за непотушенного костра. Сильный ветер и сухая растительность способствовала быстрому распространению огня. Местные жители также не исключают, что лес специально подожгли, чтобы освободить место под застройку.

По словам Оксаны, о поджоге говорят и местные таксисты, которые, как известно, всегда знают больше, чем другие. Не внушают доверия и публикации в местных СМИ о том, что пожар в Белеке начался потому, что загорелся сухой камыш.

- Камыш может загореться днем от брошенной стеклянной бутылки, как линза на солнце. Но не может это сделать ночью, - уверена общественный деятель.

Фото Оксаны Бабижаевой





